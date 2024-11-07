安聯壽：壯大業務部隊 明年新契約保費拚雙位數成長

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（中央社記者謝方娪台北7日電）安聯人壽新任荷蘭籍總經理羅偉睿（Jan-Joris Louwerier）今天首度與媒體會面時表示，台灣為安聯集團非常重要的市場，希望持續壯大業務部隊，尤其是台北及高雄尚有成長空間，也期待明年新契約保費展現雙位數成長動能。

德國安聯集團今年對部分亞太市場進行人事調整，今年8月1日起由原安聯集團比利時、荷蘭及盧森堡區域執行長羅偉睿接任台灣安聯人壽總經理，原執掌安聯人壽達11年的總經理林順才則因績效優異，轉赴上海接掌安聯（中國）保險控股總經理。

安聯人壽今天舉行「2024失智老人募款活動」記者會，為羅偉睿上任後首度與媒體會面。他於會後接受媒體聯訪時表示，他來自荷蘭，自2001年起進入金融業工作，迄今已有約23年資歷。

羅偉睿轉赴台灣掌舵安聯人壽至今3個月餘，觀察台灣保險市場，他表示，雖然台灣面積不大，但從保險滲透度看台灣卻是非常大且獨特的市場，保費收入可名列全球第10大。

但羅偉睿不諱言，讓他有點驚訝的是台灣金融數位化發展稍微落後，保險數位化仍有相當成長空間，他認為保險公司可思考開發線上工具，讓客戶及業務員等合作夥伴可更順利推展業務。

羅偉睿表示，台灣為安聯集團相當重要的市場，在安聯亞太區布局中，台灣營運規模居冠，他赴台灣接掌安聯人壽總經理並非短期工作，他將致力讓安聯人壽在台灣穩定增長，另台灣保險市場已相當成熟，人均擁有2至3張保單，他會再致力尋找業務可發揮的切入點。

他提到，安聯人壽有3大銷售通路，包括自家業務員、傳統保經代及銀保通路，他希望業務部隊繼續增員，尤其是台北及高雄業務部隊仍有成長空間；另安聯人壽在傳統保經代市占第1，未來要繼續維持強勁動能，銀保通路上，則要致力開發適合客戶的產品並協助客戶找到產品。

羅偉睿進一步表示，他期待明年安聯人壽新契約保費收入可展現雙位數成長。

美國總統大選，川普（Donald Trump）確定重返白宮，羅偉睿指出，在川普確定獲勝後，美股直接飆升，可預期短期內股市會有一波慶祝行情、對股市不擔心，至於川普在關稅等政策的先後順序，可能要待川普上任後第2年才會更明朗。

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因應超高齡社會即將來臨，外界關注除了長照險外，保險是否有其他發揮空間，羅偉睿表示，現在除了長照險外，安聯也鎖定因應退休生活的年金險，另他認為，公司應著眼如何讓年輕人更順利組建家庭。

羅偉睿進一步指出，以安聯人壽為例，有提供女性員工4個月有薪產假、男性員工1個月有薪陪產假及育兒假，當年輕人組建家庭更順利，也有助降低人口高齡化對社會的影響。（編輯：林興盟）1131107