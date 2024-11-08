士電第3季獲利同期高 華城創單季新高
2024/11/8 18:35
（中央社記者鍾榮峰台北8日電）重電廠公布第3季財報，士林電機第3季稅後獲利新台幣7.02億元，創同期新高，每股基本純益1.34元。華城第3季獲利12.29億元，季增37.3%，創單季新高，逼近上半年累計獲利，第3季每股純益4.28元。
士電第3季毛利率22.9%，季增3.5個百分點，創歷年單季次高，第3季營業利益率12.59%，季增2.88個百分點，也創單季次高。
累計前3季士電合併營收261.52億元，年增7.4%，前3季毛利率19.89%%，年增2.1個百分點，前3季稅後獲利25.89億元，年增25.83%，前3季每股純益4.97元，優於去年同期EPS 3.94元。
士電先前表示，大型變壓器新廠預期2025年第2季正式生產，可提升產能30%，中型變壓器規劃擴充3成至4成產能，重電產品持續擴展北美和東南亞市場，未來鎖定日本市場，士電3年內訂單能見度沒有問題。
華城第3季毛利率38.32%，季增2.1個百分點，營益率26.44%，季增1.7個百分點，均創單季新高。
累計前3季華城合併營收130.4億元，年增57.3%，前3季毛利率36.6%，年增6個百分點，前3季獲利27.22億元，大幅年增86.1%，前3季每股純益9.48元，優於去年同期EPS 5.6元。
市場人士表示，華城持續受惠北美電網基礎建設對500kV級變壓器強勁需求，大型變壓器出貨有助毛利率表現。此外，華城也持續受惠台電強韌電網計畫拉貨力道。（編輯：楊蘭軒）1131108
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