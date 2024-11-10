星宇航空函館航線載客逾8成 啟動台日雙向觀光

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（中央社記者江明晏函館10日）星宇航空持續擴大日本航網，今年2月1日起開航台北-函館航線，平均載客率達8成以上，同時看好北海道旅遊商機，接續與日本星野集團的「機加酒」合作，助攻台灣赴日熱潮，函館航線的開闢也啟動日本來台觀光商機。

根據觀光署統計資料顯示，今年1至8月國人出境旅客數為1138萬人次，已較疫情前2019年同期恢復逾9成7，出境目的地排名中，日本以409.6萬人次登首位，顯見台灣赴日熱潮歷久不衰。

星宇航空持續擴大日本航網，看好北海道地區的觀光需求，繼札幌之後，今年2月1日開航台北-函館航線，為星宇航空的第2個北海道航點，也是台灣唯一開闢函館定期航線的航空公司，依季節提供每週3班至7班的定期航班飛航，平均載客率達8成以上。

星宇航空表示，開設函館航線後，平均載客率達8成以上，函館位於北海道南端，可與札幌的航班相互搭配，安排雙點進出行程，對台灣旅客是一個新航點選擇，也瞄準當地或鄰近日本民眾的需求，定期航班的開航吸引不少日本客及學生團體旅行的來台商機，有助於促進台灣與日本雙向的觀光交流。

此外，星宇航空與日本星野集團自2023年初起，陸續推出會員專屬的北海道、東北、東京、大阪、熊本及沖繩等地的機加酒行程方案，以垂直整合的商業模式放大旅遊商機，至今在全日本已合作10家星野飯店據點，今年7月首度加入星野「OMO5 函館」。

星野集團一共有5個品牌，多以高檔飯店度假村、溫泉旅館聞名，例如虹夕諾雅、界、RISONARE等，但集團內近年也開發價格親民的品牌OMO。

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星野函館OMO5總經理中村光一郎受訪時表示，OMO成立於2018年、定位為「城市觀光飯店」，隨即受到市場歡迎，疫情後海外觀光客搶赴日本，短短幾年內，OMO品牌據點已經達到17個；根據星野集團調查，台灣旅客訂房率最高的星野集團飯店排行中，前10名有4家是OMO據點。

他也表示，函館的觀光產值多來自日本國旅，海外觀光客其實不多，星野在函館的OMO飯店只有10%的海外觀光客，開幕後7至9月平均住房率為8成，10、11月有9成，他補充，「觀光客受到航線變化影響很大，函館OMO據點的台灣客，確實有9成都是搭乘星宇航空的函館班機」。（編輯：楊凱翔）1131110