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美超微：大馬廠年底上線規劃不變 訂單仍然強勁

2024/11/12 15:26（11/12 15:40 更新）
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美超微商標。（路透社）
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（中央社記者吳家豪台北12日電）伺服器大廠美超微因無法如期提出財報，面臨下市危機，市場傳出旗下馬來西亞廠擴建喊停。美超微今天向中央社記者表示，馬來西亞廠區規劃沒有改變，預計今年底前上線開始出貨，並強調客戶訂單「仍然強勁」。

根據經濟日報報導，美超微（Supermicro）馬來西亞廠原訂今年第4季上線，屆時總產能將翻倍，但因公司面臨財會風暴而暫緩。美超微馬來西亞大客戶、與輝達關係密切的楊忠禮集團（YTL）為此轉移人工智慧（AI）伺服器訂單，找上緯創集團旗下緯穎的馬來西亞廠就近支援。

針對是否因美超微事件而接到轉單，緯創向中央社記者表示，不評論單一客戶及產品。

美超微在回覆中央社記者的書面聲明中表示，「正如先前向外界的更新，我們的馬來西亞廠區預計於2024年底前上線並開始出貨，這個規劃沒有改變。」

美超微指出，「我們持續在競爭激烈的市場中成功贏得馬來西亞的業務，且我們正在按時履行所有批准的訂單，客戶訂單也仍然強勁。」

美超微由台裔執行長梁見後在1993年創辦，受惠於AI浪潮，過去3季營收每季都有倍數成長，但未如期提交財報。媒體9月底報導，美超微涉及會計方面問題，遭美國司法部調查。（編輯：楊凱翔）1131112

#伺服器
#馬來西亞
#緯創集團
#美超微
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