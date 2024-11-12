威盛打造AI智慧工廠方案 全時防災協助防範工安

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（中央社記者張建中新竹12日電）威盛今天參加經濟部主辦的智慧石化永續發展暨技術展示媒合會，展示智慧工廠AI解決方案，可以提供全時智慧防災，協助企業防範工安事故。

威盛透過新聞稿說明今天在高雄活動現場展出的AI偵準系統，主要是配備AI模型，透過分析工業攝影機拍攝的影像，偵測潛在的危險煙霧排放。系統發現異常狀況時，會自動提醒操作員採取修正措施，並記錄事件，供後續審查和分析。

威盛表示，透過結合邊緣AI處理能力與ERP網路或雲端的連線能力，可以在工業環境大規模部署，透過煙霧偵測流程自動化，有助企業提高作業安全性和應對潛在危害。

威盛指出，系統符合歐規防爆認證，並取得勞動部職業安全衛生署TS標章，系統可以主動預警，保護廠區設施與人員安全。（編輯：張均懋）1131112