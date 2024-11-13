房仲：千萬元預算入手大樓3房 桃園、基隆有機會

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（中央社記者何秀玲台北13日電）隨著北北基桃大眾運輸網陸續到位，永慶房產集團根據實價登錄資料，統計近一年桃園市、基隆市坪數30坪以上，且房屋總價新台幣千萬元以下電梯大樓交易量前5名行政區，桃園市中壢區交易件數達639件，位居桃園第一。

永慶房屋今天發出新聞稿，統計桃園市及基隆市30坪以上、千萬元以內大樓交易熱區，桃園市前5名為中壢區、桃園區、楊梅區、平鎮區、八德區；基隆市前5名為中正區、安樂區、暖暖區、信義區、中正區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中壢區為桃園的發展重心之一，生活機能日益成熟，產業及交通建設持續，帶來大量人口移入，大樓產品居多；但房價相對台北地區仍屬低檔，千萬元預算內，在中壢區可以買到屋齡20至30年、30坪以上大樓產品，且平均總價約806萬元。

在基隆市想用低於千萬元的總價購得30坪以上電梯大樓，屬中正區最有機會。陳金萍表示，中正區有不少大型社區，新豐街和觀海街交易為最多，總價700多萬元就有機會買到3房的電梯大樓標的。

另外，陳金萍指出，桃園區千萬元內3房大樓熱門交易的路段，大多分布在大有路、大業路一段，因為接近國道1號，前往台北只需要約30分鐘車程。（編輯：張良知）1131113