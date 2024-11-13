財部：台美近期將展開租稅協定討論 確認互惠待遇

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（中央社記者張璦台北13日電）立法院財委會明天將邀請財金部會首長就美國總統當選人川普貿易政策對台影響，進行專題報告。財政部在報告中指出，雙方財政部將於近期就台美租稅協定相關議題，展開討論，以確認互惠減免稅待遇，創造更多投資及貿易機會。

立法院財政委員會明天將邀請財政部長莊翠雲、中央銀行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆，就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定可能影響與對策」進行專題報告並備質詢。

根據今天出爐的財政部書面報告，財政部指出，美國總統當選人川普（Donald Trump）在選舉期間提出課徵基本關稅，及進一步提高不公平貿易國家關稅稅率等，須視其明年1月20日就職後，相關經貿政見如何落實及推動期程。

財政部表示，將持續關注美國經貿政策動向及全球經濟趨勢變化，審慎評估對台灣經濟及金融影響，適時與經濟部及國家發展委員會等相關部會提出因應措施，促進國家經濟及金融穩定發展。

同時，財政部指出，為促進經濟穩定成長，提升企業競爭力、優化經貿環境，財政部將持續推動企業租稅優惠、引導資金投入公共建設、台美洽簽避免雙重課稅協定等措施，並提供出口貨物便捷通關服務，降低貿易成本。

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針對台美洽簽避免雙重課稅協定，財政部表示，可降低雙方企業在對方國家從事經貿活動的營業成本，創造更多投資及貿易機會；雙方財政部將於近期就台美租稅協定相關議題，展開討論，以確認互惠減免稅待遇。

財政部進一步表示，面對國際金融市場不確定性與地緣政治風險，將持續督導公股金融事業拓展核心業務動能，支持實體經濟發展資金需求，優化多元獲利引擎，並落實風險控管，以強化營運韌性及提升經營綜效。（編輯：潘羿菁）1131113