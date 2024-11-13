談公股金融事業整併 莊翠雲重申須考量能否發揮綜效

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（中央社記者張璦台北13日電）立委今天關切公股行庫之間有無整併可能，財政部長莊翠雲重申，公公併牽涉廣大層面，包含組織文化、經營策略與強項，也需考量股東、員工、客戶的權益和國家整體利益，以及合併後能否發揮綜效。

立法院財委會今天排定審查貨物稅條例修正草案以及總預算案有關財政部部分，莊翠雲、公股行庫董事長與總經理等人列席備詢。民進黨立委郭國文、國民黨立委賴士葆等質詢時關切公公併、行庫分支機構整併，以及行庫員工加薪、福利等議題。

莊翠雲表示，公股行庫實體銀行分支機構布點上，要檢視效益或必要性，確實應做全面性盤點，至於公股金融機構之間的合併，牽涉廣大層面，包含組織文化、經營策略與強項，也需考量股東、員工、客戶的權益和國家整體利益，以及合併後能否發揮綜效。

莊翠雲指出，會將立委對於提高國營行庫員工福利的意見，轉達給人事行政總處。同時，多數與會的公股行庫董事長也以舉手方式表態明年有加薪計畫，包含台灣銀行、兆豐金控等，調薪幅度預期將比照軍公教的3%。

民眾黨立委黃珊珊質詢時指出，銀行公會希望能訂定融資公司專法，未來是否會繼續大力推動，列席的銀行公會理事長、兆豐金控董事長董瑞斌回應，「我不敢居功， 這也是主管機關有要求」，他有向主管機關報告，如果參考日本、香港或英國，差不多都有這種專法，因此建議台灣要趕快設專法，關鍵將在於哪個部會是主管機關。

同時，近期在兆豐銀行號召下，其餘公股行庫，包含台銀、土銀、輸銀、一銀、合庫、華銀、彰銀、台灣中小企銀，跟進暫停投放非實名制平台廣告相關措施，打擊金融詐騙。黃珊珊關切，財政部以及同屬財政部轄下公股事業的台酒公司是否也應響應。

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莊翠雲說，目前租稅相關宣導多採社群平台貼文的方式辦理，後續也會盤查是否有更好、更有效的方式，杜絕相關詐騙；列席的台酒董事長湯期安也允諾配合。

此外，今天會議中朝野多位立委關切台灣金聯人事案，莊翠雲指出，公股事業董事長、總經理人事調整，會經過全面性的謹慎考量，對於前台灣金聯董事長呂政璋辭職，財政部尊重其意願，目前由總經理郭文進代理董事長職務；至於是否將一直代理下去，她表示，後續另有可量。（編輯：蘇志宗）1131113