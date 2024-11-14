擴大喊停非實名制平台廣告？金管會：朝此方向努力

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（中央社記者謝方娪台北14日電）為打擊詐騙，9大公股行庫串聯暫停投放非實名制社群平台廣告，立委關注金管會能否請民營金融機構及上市櫃公司全面跟進，金管會主委彭金隆今天表示，對所有詐騙深惡痛絕，身為監理機關，金管會支持業者自發性作為，也會朝此方向努力。

彭金隆、中央銀行總裁楊金龍及財政部長莊翠雲今天上午赴立法院財政委員會，專題報告「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定可能影響與對策」並備質詢。

國民黨立委賴士葆關注，為打擊詐騙，9大公股行庫已宣示暫停投放非實名制社群平台廣告，金管會能否請民營金融機構及上市櫃公司跟進，若網路社群平台未採實名制，全面不下廣告。

彭金隆表示，暫停投放非實名制社群平台廣告是金管會10月30日召開內部防詐小組，邀集各金融業公會討論出來的想法，後續開始落實實施；金管會對所有詐騙深惡痛絕，也支持業者自發性作為，期待各界共同防詐，廣告主善盡社會責任。

彭金隆指出，業者已有高度自發性，身為金融主管機關，金管會對此非常支持，至於上市櫃公司基本上差異性較大，但他認為這件事全民可一起努力。

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賴士葆追問，金管會能否「強烈建議」金融機構及上市櫃公司全面跟進，彭金隆表示，「強烈建議」是全民共識，沒有問題，他將朝此方向努力。

為避免民眾被不當訊息誤導、遭遇金融詐騙，兆豐銀7日表態將暫停投放非實名制社群平台廣告，土銀、台銀、輸銀、一銀、合庫、華銀、彰銀、台灣中小企銀宣布響應。除了公股行庫外，上海商銀亦已跟進暫停在非實名制登錄社群網站、平台、帳號投放付費廣告。（編輯：張均懋）1131114