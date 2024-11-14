財長：將增加還債 全年還本金額估逾1300億元

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（中央社記者張璦台北14日電）財政部預估今年中央稅收將高出預算數大約新台幣3000億元，部長莊翠雲今天表示，立法院財委會已通過主決議，實徵數超過預算數部分，應至少5%用於增加債務還本，財政部會遵照辦理，今年多還至少150億元；若增加還本150億元，全年還本金額將達1308億元。

財政部最新稅收統計顯示，前10月全國總稅收新台幣3兆2951億元，創同期新高，年增9%，提前達陣全年預算目標，且已高出615億元；財政部估計，今年全國總稅收將優於預算數約4000億元，包含中央約3000億元、地方約1000億元。

立法院財政委員會今天邀請莊翠雲等財金部會首長，就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定可能影響與對策」，進行專題報告並備質詢。

國民黨立委賴士葆質詢時指出，財政部估計今年總稅收將超過預算數，但不會再普發現金，因此關切超過預算目標的稅收，用途為何。

莊翠雲表示，稅收表現優於預期，財政部首先會減少舉債，比如今年總預算原要舉債的部分，就沒有舉借。

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莊翠雲指出，再者，國庫支應若沒問題，就會增加還債，財委會去年審查財政部預算案時通過主決議，對中央稅課收入實徵數超過預算數部分，應至少5%用於增加債務還本，財政部會遵照辦理；目前尚須檢視11月、12月實徵狀況，待到全年稅收更明朗時，才會有具體增加還本的規模，現在預期「至少是150億元」。

6月大宗稅款入庫後，財政部陸續清償債務，長債方面，113年度總預算編列債務還本1150億元，是自91年修正公共債務法增訂債務還本下限後，創23年來新高，財政部已分別於6月6日及6月11日，執行債務還本350億元及808億元，總計還1158億元，較預算編列數增加還本8億元；若今年再增加還本150億元，全年還本金額將達1308億元。（編輯：張均懋）1131114