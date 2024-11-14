KPMG台灣CEO前瞻調查 逾8成信心看待台灣經濟表現

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（中央社記者羅元駿台北14日電）KPMG今天發布2024台灣CEO前瞻大調查，有84%台灣CEO對國家景氣發展具有信心，高於全球的78%與亞太區的79%，顯見樂觀看待台灣經濟動能；另外在企業前5大風險，地緣政治風險從去年第7名竄升至今年第3名，推估是美國總統大選與中東衝突帶來高度不確定性。

KPMG安侯建業主席陳俊光指出，回顧過去10年全球調查，2015年當時CEO對全球景氣發展的信心程度為93%，近幾年逐漸下滑，特別是疫情期間變局較多，2024年全球CEO信心程度為72%，台灣CEO的信心略低為62%。

今年台灣調查指出，CEO認為的企業前5大風險，以企業營運風險占比22%最高，依序為新興顛覆性科技、地緣政治與政治不確定風險、供應鏈安全以及數位網路安全與聲譽風險，與全球調查的風險一樣僅排名順序不同。其中，地緣政治風險從去年第7名上升至第3。

KPMG安侯建業執行長施威銘指出，與2023年調查相同，台灣CEO將企業營運風險視為第1風險，而地緣政治與政治不確定風險上升主因是國際大選、地區戰爭等。

施威銘分析，台灣產業發展靠串連供應鏈作為核心競爭力，需要集合力量發揮產業價值，而台灣身為科技島，對於顛覆性科技被替代的憂慮比較高，像是人工智慧（AI）強化知識工作者的生產力，也提升企業生產力。

調查發現，在經濟環境不確定的情況下，台灣仍有56%的CEO認為生成式AI是企業首要投資重點，並顯著高於2023年的38%，KPMG評估可能因去年生成式AI尚處於初步發展階段，企業投資意願相對較低。

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KPMG進一步指出，台灣企業CEO在預期投資AI成效方面，從過去的至少5年以上，提升為3至5年內會看到投資回報。陳俊光說，企業投資AI是終究要做的事、不做會來不及。

調查也指出，雖然全球經濟發展不確定因素帶給企業許多擔憂，但展望國內經濟前景，84%台灣CEO對「國家景氣發展」具有信心，略高於全球的78%與亞太區的79%，顯示台灣多數企業在面臨動盪的國際情勢下，仍樂觀看待國內經濟發展。（編輯：潘羿菁）1131114