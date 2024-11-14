川普放話對中國課高關稅 楊金龍估電動車等3產品入列

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（中央社記者潘姿羽、張璦台北14日電）美國總統當選人川普曾揚言將對進口產品課徵關稅，引發各界高度關注。中央銀行總裁楊金龍今天表示，川普對於電動車、鋰電池、太陽能板等3類產品，確實可能祭出超高關稅，超過60%都有可能，但其他商品應不至於。

立法院財政委員會今天邀財金部會就「美國新任總統的貿易政策對台灣經濟與金融穩定之可能影響與對策」進行專題報告。

國民黨立委賴士葆指出，如果川普對全球課徵關稅，是否會對全球經貿帶來災難。楊金龍表示，川普第一任上台後，加上拜登政府，對中國關稅稅率平均是19.3%，對其他國家則是3%，未來如果對其他國家從3%升至10%以上，對中國從20%拉到60%，是非常高的水準，「我總覺得，60%真的有可能嗎？」

楊金龍認為，川普這番言論應是策略，如果是對電動車、鋰電池、太陽能板3類產品，關稅有可能超過60%，但其他商品，特別是消費品，可能性則不高，因為美國也非常依賴中國的消費品。

賴士葆追問，若關稅戰真的全面開打，如何影響全球經濟，楊金龍引用美國聯準會的說法回應，直言川普政策的時間點、規模都還不清楚，在此情況下，不會預測也不去猜測。

民進黨立委吳秉叡則說，美對中祭出關稅大刀，中國可能以人民幣貶值因應，楊金龍表示，最近外匯市場確實發現人民幣波動度很大，連帶影響亞幣，不過新台幣匯率貶幅相對少，波動也相當穩定。

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另外，國民黨立委顏寬恒關切，川普提出加徵關稅、主張貿易保護主義，台灣該如何因應，以及台美21世紀貿易倡議進展。

財政部長莊翠雲表示，川普在競選期間所提政見，要到他明年正式就任後才會知道推動時程、如何落實以及規模會到多大，財政部會持續密切觀察，政府也會跨部會討論因應措施；針對台美21世紀貿易倡議，她指出，其中與財政部相關者為貿易便捷化中的通關優化，法制面、程序面的相關作業，關務署大致上都已經完成。（編輯：潘羿菁）1131114