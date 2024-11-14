開展集團20日興櫃 邱泰翰：今年拚轉盈、放眼海外

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（中央社記者江明晏台北14日電）開展餐飲集團將於20日登錄興櫃，董事長邱泰翰表示，代理FRIDAYS的台灣事業不受美國總部申請破產影響，也將併購新品牌，而香港業務調整體質後，今年6月已損平，力拚全年轉盈，明年也將加速拓點，並放眼海外市場。

開展餐飲集團旗下有美式餐飲品牌TGI FRIDAYS星期五餐廳、Texas Roadhouse德州鮮切牛排等2個品牌，營收占比逾7成，其他還有香港的2個自有品牌，和2022年的自創品牌LillA，在台灣、香港與上海共有31間餐廳，另加盟源友企業CAFÉ!N復興門市，以台灣市場為主要營收來源。

受惠餐飲業消費復甦，2023年開展集團年營收首度突破新台幣21億元，創新高紀錄，2024上半年營收達9.57億元，但近2年半都是虧損的狀態，主要是疫情營收下滑、香港經濟衰退，在香港的6間餐廳中，已先結束1間營運不善的據點。

不過，開展表示，2024年6月香港業務已轉虧為盈，明年有4家店租約到期，會重新洽談租約條件，要在確保獲利的前提下才會經營。

開展餐飲集團董事長兼執行長邱泰翰表示，2024年是台灣餐飲業徹底「動起來」的一年，大型餐飲集團紛紛跨足海外市場、國內則捲起「資本IPO熱潮」，不過開展餐飲集團在2019年就啟動興櫃計畫。

但開展集團近2年半是虧損的，加上FRIDAYS在美國聲請破產保護，造成市場疑慮，為何選擇此時興櫃，他表示，海外授權不在破產保護範圍內，因此台灣代理不受影響，「對餐飲業來說，永遠都有更好的時機，對開展餐飲集團而言，興櫃是為了永續經營。」

邱泰翰表示，配合明年密集的展店節奏，可望創下業績雙位數成長，興櫃後的第一步便是提高獲利，穩住人才，進而爭取成功轉上櫃。

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此外，他表示，開展餐飲集團未來將重心轉移至自有品牌，將併購位於台北101的Salt & Stone，預計於2025年上半年完成，是未來開展餐飲集團延伸消費族群、提升營收的關鍵，加入集團後，將迅速展開拓點計畫，集團明年會增加6個據點、遷址1個據點。

海外市場方面，他表示，會有兩個方向，第一，選擇自有品牌Salt & Stone，會和東南亞等當地市場的大企業合資推展，第二，針對美國市場，會傾向透過併購投資經營當地餐飲品牌，這也是開展走向資本市場的原因。（編輯：蘇志宗）1131114