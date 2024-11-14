AI散熱需求旺 奇鋐第3季營收獲利雙創新高

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（中央社記者曾仁凱台北14日電）AI伺服器帶動散熱需求，散熱大廠奇鋐今天公布第3季營收新台幣190.64億元，季增15.6%，年增20.9%；稅後純益23.23億元，季增19.3%，更比去年同期大幅成長63%。營收、獲利雙雙創下新高，單季每股純益6.02元

累計奇鋐今年前3季營收508.57億元，年增19.7%；稅後純益58.34億元，較去年同期大幅成長60.5%，每股純益15.18元，已超越去年全年每股獲利14.11元。

奇鋐事業處總經理黃崇偉日前在法說會中表示，奇鋐今年出貨仍以氣冷散熱方案3D VC產品為主，明年重點則會放在液冷散熱方案。

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由於AI伺服器功率愈來愈大，散熱問題必須解決，輝達（NVIDIA）最新的GB200伺服器已開始導入液冷解決方案，帶動相關需求。奇鋐表示，包括水冷板（Cold Plate）和分歧管（Manifold）等液冷產品，都已拿到輝達認證通過。

因應需求成長，奇鋐財務長陳易成表示，奇鋐包括中國廠和越南廠都有擴廠計畫，預估明年資本支出將超過50億元，較今年的30億至35億元大幅增加。（編輯：楊蘭軒）1131114

黃崇偉 奇鋐深圳廠火警 液冷散熱產品出貨不受影響