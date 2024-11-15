經發會顧問高一誠任金研院長 擬優先強化人力資源

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（中央社記者謝方娪台北15日電）台灣金融研訓院今天舉行院長交接典禮，新任院長高一誠來自學術圈，今年亦獲行政院延攬擔任經濟發展委員會「包容成長」組顧問。現年48歲的高一誠為史上最年輕金研院長，他表示，就任後第一件事是希望強化金研院人力資源配置、改善工作環境，讓金研院人員能因應逐年擴增的業務。

金研院日前召開董事暨監察人聯席會議，一致通過由輔仁大學經濟系專任副教授高一誠接任院長，並於今天舉行交接典禮。金管會檢查局長童政彰、票券公會理事長魏啟林、中央存保董事長黃天牧及凱基金副董事長沈榮津等均受邀觀禮。

高一誠致詞時表示，他過去十多年來一直待在學術界，但對金融實務並不陌生，他除了和指導教授、永豐金董事長陳思寬共同合作研究貨幣、利率與金融機構問題外，更在創投公會理事長邱德成邀約下，一起和魏啟林等人共同探討實務上重要問題，讓他具備掌握國內外關鍵金融議題能力。

高一誠指出，他將複製寶貴經驗，邀請所有來自學術界的好友和金研院合作，探討正在發生的真實問題，一同拉近學術與實務的距離，並為台灣作出實質貢獻。

高一誠認為，擔任金研院長需具備金融研究能力及金融培訓能力，因金研院本質上是金融智庫與人才培訓的綜合體，作為主管機關與金融業者間的橋梁，對內與對外溝通相當重要。

高一誠說，他過往在大學擔任過行政主管，培養出相當扎實的行政溝通能力，讓他能無縫接軌從大學老師轉換至金研院長職位，他相信同事將發現院長和其他大學教師不太一樣，「老實說，我一直都不是一般的老師，我的學術生涯總在教學、研究與服務的平衡中度過，這過程非常辛苦，但累積的經驗剛剛好適合擔任金研院長角色」。

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高一誠表示，未來他將與金研院董事長雷仲達充分合作，持續強化金融培訓與考照認證2大業務基礎，善盡金研院社會責任，並利用多元傳播管道，提升全民金融素養及應對危機基本能力，另將配合政府政策，結合金融業整體力量，持續推動金融科技、永續發展，提升台灣金融中心的國際地位。

高一誠強調，信任為金融發展的基礎，他希望金研院能以專業能力獲得外界信任。他受訪時則提到，考量近年金研院與主管機關、周邊單位及金融業合作漸增、業務量持續成長，金研院工作量逐步增加，他就任後第一件事是希望強化金研院人力資源配置，優化工作環境、改善制度，亦不排除適時增聘專業人員。（編輯：楊蘭軒）1131115