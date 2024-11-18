川普若放寬監理 中信金吳一揆：金融有望更活潑

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（中央社記者羅元駿台北18日電）美國總統當選人川普（Donald Trump）將重返白宮，ABA會長暨中信金副董事長吳一揆今天指出，許多報告指出川普第2任會做的更好，並認為川普可能放寬監理，金融業有望更活潑、氣氛更好。

第40屆亞洲銀行家協會（ABA）會員大會暨研討會今天於台北舉行，今年議程主題為「亞洲銀行：邁向永續的未來」。

吳一揆表示，目前全球經濟仍是具挑戰的時刻，本次會議希望亞洲金融業可以聚集在一起討論，聚焦次主題為金融韌性、永續發展及可能的系統性風險。他強調，「ESG不再是一個原則，而是必須身體力行的」。

吳一揆指出，綠色金融對金融業來說都是間接的，透過減少放款、投資來減少污染或碳排。他舉例，中信銀的永續績效連結貸款商品，貸款利率隨客戶排碳量減少而降低，但仍然是間接的；中信銀法人金融最近成立的工作小組，是直接協助客戶在生產或出口做到真正減少碳排。

外界關心川普重返白宮後對金融業的衝擊，吳一揆指出，全球地緣政治影響下挑戰是持續的，尤其是產業在斷鏈後，全球化變成各國自行建立供應鏈。

吳一揆說，許多報告指出川普第2任會做的比第1任更好、認真執行競選承諾與政策。以金融業而言，川普可能會放寬監理，市場有望更活潑、氣氛更好。

吳一揆表示，金融業的挑戰是持續性的，像是網路安全、生成式AI造成的影響，在很多東西真假難辨下，對金融業的徵授信、作業流程等可能造成影響，金融業要加緊跟上科技腳步。（編輯：張良知）1131118