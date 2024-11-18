本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強圖文直播》3局下吉力吉撈長打送回岳東華 台灣1比0領先古巴
首頁 / 證券

南寶：今明兩年營收拚新高 評估增現金股利發放率

2024/11/18 19:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北18日電）南寶樹脂（4766）執行長許明現今天表示，積極開發半導體用膠和其他電子領域，可望成為新的成長動能，而併購允德實業將於明年併入營收，今年營收力拼歷史新高，明年目標再創新高。

南寶今天召開第3季法人說明會，南寶表示，2023年每股股利為新台幣15元，發放率為74%。在強健的資產負債表支持下，積極評估提升2024年現金股利發放率，以強化股東權益報酬率，以更穩定達成股東權益報酬率20%以上。

許明現表示，目前重心在達成超越產業平均的長期成長，以及提升股東權益報酬率，並保持彈性的成長策略，也不排除透過併購來共同達成。

南寶表示，由於產業特性加上長期布局，過去5年資本支出占營收比率平均不到4%，每年資本支出約在6至9億元間，資本支出的壓力不大。

南寶統計，2024年第3季歸屬母公司淨利為6.61億元，每股盈餘為5.48元，創下同期新高。累計今年前3季，EPS達16.91元，也是歷史同期新高。（編輯：林克倫）1131118

南寶
景氣逐步回溫 南寶第3季營收創同期新高
許明現
南寶發表最新木工用環保產品 執行長：看好低碳市場南寶許明現：生質材料含量53%新品 預計明年放量生產
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：