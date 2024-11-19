本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

科技航運股走揚 台股盤中漲逾200點重回22700點

2024/11/19 11:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北19日電）受美股費城半導體指數上漲激勵，台積電今天盤中漲15元，台股中場上漲逾230點至22780點，指數震盪走揚，重回22700點之上。

至11時5分止，加權指數上漲204點至22750點，成交值新台幣1932億元。

台積電盤中最高上漲20元至1045元，鴻海盤中上漲1.5元，在204元附近整理；聯發科11時過後走高至1285元，漲45元。AI概念股廣達平盤290.5元附近狹幅整理。

貨櫃三雄前3季獲利佳，長榮盤中攻上235元，上揚10.5元，突破2021年「航海王」熱潮的233元，創下歷史新高價；陽明漲2.6元至74.7元；萬海上漲2.6元至93.5元。

證券分析師簡伯儀接受電訪表示，10月以來季線未有效跌破，短線面臨季線22533點保衛戰應有支撐，上檔壓力在5日線22715點，呈現區間震盪、類股輪動。（編輯：張良知）1131119

#三雄
#鴻海
#台股
#台積電
#長榮
#陽明
#聯發科
#簡伯儀
簡伯儀
權值股領跌 台股指數跌近200點回測季線支撐三大法人全數買超 外資加碼群創居首
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電早盤上漲10元 台股漲逾180點突破22700點
172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：