科技航運股走揚 台股盤中漲逾200點重回22700點

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（中央社記者潘智義台北19日電）受美股費城半導體指數上漲激勵，台積電今天盤中漲15元，台股中場上漲逾230點至22780點，指數震盪走揚，重回22700點之上。

至11時5分止，加權指數上漲204點至22750點，成交值新台幣1932億元。

台積電盤中最高上漲20元至1045元，鴻海盤中上漲1.5元，在204元附近整理；聯發科11時過後走高至1285元，漲45元。AI概念股廣達平盤290.5元附近狹幅整理。

貨櫃三雄前3季獲利佳，長榮盤中攻上235元，上揚10.5元，突破2021年「航海王」熱潮的233元，創下歷史新高價；陽明漲2.6元至74.7元；萬海上漲2.6元至93.5元。

證券分析師簡伯儀接受電訪表示，10月以來季線未有效跌破，短線面臨季線22533點保衛戰應有支撐，上檔壓力在5日線22715點，呈現區間震盪、類股輪動。（編輯：張良知）1131119