本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 產經

談電信三雄差異 林之晨：AI時代也copy就浪費機會

2024/11/19 17:29（11/19 18:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣大哥大19日舉辦第2屆硬科技日活動，由台灣大哥大總經理林之晨（中）、資訊長蔡祈岩（右）、企業服務事業商務長朱曉幸（左）率領台灣大AI團隊，展示5大AI技術。中央社記者江明晏攝 113年11月19日
台灣大哥大19日舉辦第2屆硬科技日活動，由台灣大哥大總經理林之晨（中）、資訊長蔡祈岩（右）、企業服務事業商務長朱曉幸（左）率領台灣大AI團隊，展示5大AI技術。中央社記者江明晏攝 113年11月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北19日電）AI時代電信業如何創造差異性，台灣大哥大總經理林之晨今天表示，以前是因為電信傳統業務類似，如果3家連在AI時代，都在copy（複製）對方，就浪費這個機會；三雄可發揮集團與自身優勢，「走自己的路」。

台灣大哥大今天舉行第2屆「硬科技日」活動，台灣大將展示5大AI技術、9大AI企業解決方案，並聚焦AI客服、資安防禦和企業協作3大領域。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大集合300人的AI研發團隊，每年投入新台幣6.9億元的經費，提升自身的生產力，也幫助外部企業提升效率、降本增效。

至於AI時代，電信業如何創造差異性，林之晨今天受訪時表示，3家電信業者都應該走出自己的道路，以前是因為電信業傳統業務類似，但如果3家連在AI時代，都在copy（複製）對方，就浪費這個機會。

他舉例，電信三雄各自集團的特質不同，遠東集團有航運和醫療，相關的AI應用就走得較前面，中華電信和政府關係深厚，也承接許多政府案子，而台灣大運用自身優勢，包括金融、momo等，希望三雄都可以走出自己的路，各朝自身優勢、有機會的地方發展。

台灣大企業服務事業商務長朱曉幸表示，AI應用還在摸索期，企業普遍焦慮，雖然現在已有許多的PoC（概念驗證）案子，但預估還要一年才會較多企業導入，而資安應用的落地，在過去一年有很大的爆發，今年相關營收已經倍增。

台灣大入股精誠資訊，並計劃攜手將企業應用推進海外市場，林之晨說，會鎖定東北亞和東南亞的市場，以東南亞的市場而言，會是較基礎的數位轉型相關的解決方案；而印尼、菲律賓等內部較缺乏IT人才、以及日本和AI相關的部分都有機會。

台灣大資訊長蔡祈岩表示，台灣過去在ICT領域有很深厚基礎，但可惜的是，國際化步伐較慢，東北亞市場或是正在新興的東南亞市場，都會增加很多需求，而這個空間就產生台灣的機會，看好能「厚積薄發」；朱曉幸認為，台商還是最大的契機，特別是現在很多產業都外移到東南亞。（編輯：楊蘭軒）1131119

#AI
#中華電信
#台灣
#朱曉幸
#東北亞
#電信三雄
#台灣大哥大
#林之晨
#遠東集團
#蔡祈岩
林之晨
林之晨：沒台灣就沒AI 川普上任台灣地位不會變國際自在稱台灣 ABAC代表林之晨：談AI目光看向我們
朱曉幸
中華電導入多媒體訊息防詐 台灣大保護銀髮族個資台灣大攜手將捷文創 打造新北5G親子樂園
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
高雄導入AI創新應用 陳其邁：成功是最先行動的人
172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：