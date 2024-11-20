光寶科揮軍美國SC24展會 液冷系統打入輝達推薦清單

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（中央社記者曾仁凱台北20日電）光寶科全力布局AI伺服器商機，繼10月參加美國OCP開放運算全球峰會，本週再前進亞特蘭大參與全球高效能運算（HPC）盛會Super Computing（SC24），展示符合ORV3標準與輝達（NVIDIA）架構的電源、機櫃及液冷系統等全系列產品。

光寶科表示，旗下的600kW in-row CDU液冷系統，最近剛打入輝達推薦供應商清單（RVL），另外還有應對輝達GB200 NVL72架構的高效電源與液冷系統、NVIDIA MGX模組化系統設計機櫃，以及無風扇靜音設計的全液冷電源等，都是此次SC24的展出重點。

光寶科總經理邱森彬日前在法說中表示，未來將持續聚焦AI伺服器、綠色能源及高效能基礎建設等3大新賽道，以優化產品組合，樂觀看明年AI相關產品占公司營收比重要達到1成以上。

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邱森彬表示，隨著算力飛速提升，高效能運算領域正迎來前所未有的變革。為了應對海量資訊處理及複雜計算任務，企業加速部署資料中心，推動高功率電源與先進散熱技術的發展及需求，光寶科將擅用電源管理、機構、熱管理等軟硬體整合技術，全力把握商機。

SC24是全球高效能運算重要展會之一，匯集全球HPC產業要角、科學家、政府與學術機構等專家，共同展出與發表高速運算的前瞻技術與解決方案。光寶科已連續3年參與SC盛會，今年展出應對AI高算力需求的高功率電源系統、熱管理技術、機構設計、軟體平台等最新方案。（編輯：楊凱翔）1131120