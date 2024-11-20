南僑小金雞皇家可口26日登錄興櫃 承銷價61元

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（中央社記者何秀玲台北20日電）南僑子公司皇家可口11月26日登錄興櫃，承銷價61元，董事長周明芬表示，去年冰品與急凍熟麵總計營收為新台幣21.8億元，創營運新高，今年上半年2產品營收為12.55億元，年增逾16%，下半年為消費旺季，預期營運樂觀。

皇家可口今天舉辦興櫃前法說會，公司主要營收來源為冰品事業與急凍熟麵，冰品更是不斷成長，過去3年此品項營收年複合成長率超過20%，遠高於同期台灣冰品市場6.2%複合成長，旗下杜老爺冰淇淋為台灣冰品龍頭。

皇家可口2023年營收為30.31億元，年增21.2%，稅後純益為3.54億元，成長136%，每股純益為3.66元；今年上半年營收為13.21億元，稅後純益為2.36億元，每股純益為3.33元，已快逼近去年全年。

周明芬表示，皇家可口冰品事業旗下有曠世奇派雪糕、杜老爺甜筒冰淇淋、杜老爺冰淇淋等，都是長青長銷品；2013年與超商合作霜淇淋，帶動霜淇淋成為市場新產業，隔年在桃園設立霜淇淋和冰淇淋工廠。

她說，今年冰品持續推出新品，加上霜淇淋業績不斷成長，看好台灣消費者鑑賞能力高，將研究進入更精細的區隔市場，比如針對銀髮族，或是小朋友族群，這些都是市場機會；杜老爺甜筒今年冬季將持續做品牌投資，包括新廣告與新品，也是冰品市場少有的作法。

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皇家可口另一個成長引擎為急凍熟麵，市占率高達8成，目前有2.5萬家客戶。周明芬說，B2B（企業對企業）成長空間無限大，也無季節性，而經營B2B最重要的決勝點是配送，而皇家可口就有配送能力。

皇家可口將擴增第3條急凍熟麵產線，明年第3季完工後，產能將可增加6成以上，屆時不僅可拓展開發更多餐飲客戶與零售通路，更可進一步進軍海外市場。（編輯：楊凱翔）1131120