中國民生消費未復甦 南僑10月獲利年減逾2成

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（中央社記者何秀玲台北20日電）油脂大廠南僑今天公布10月自結獲利為新台幣5949.1萬元，年減25.49%，每股純益為0.24元，較去年同期0.32元減少0.08元；南僑表示，10月泰國獲利與去年相當，整體獲利減少，是因中國大陸民生消費尚未完全復甦所致。

南僑前10個月累計獲利為8.3億元，年增13.25%，每股純益為3.35元，較去年同期每股純益2.96元，增加0.39元。

南僑日前召開法說會，總裁李勘文指出，南僑在泰國南僑新產能與台灣營收持續增長下，今年營收有望續比去年好，明年在泰國南僑二期有二條新產線與台灣皇家新增一條產線下，會持續優於今年，他並強調，公司目標就是年年要成長。

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以今年前3季銷售分析，以產品別來看，油脂占營收56%居冠，其次為食品占比18%；以銷售地區別來看，中國營收占比60%居冠，其次為台灣市場營收占比24%。

南僑子公司皇家可口11月26日登錄興櫃，承銷價61元，皇家可口董事長周明芬今天在興櫃前業績發表會表示，去年冰品與急凍熟麵總計營收為新台幣21.8億元，創營運新高，今年上半年2產品營收為12.55億元，年增逾16%，下半年為消費旺季，預期營運樂觀。（編輯：楊凱翔）1131120