研調：全球公共充電樁成長放緩 韓國年增39%居首

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（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技最新調查，全球汽車公共充電樁布建受土地、電網規劃影響，加上新能源車市場成長放緩，預估2024年成長率30%，較2023年的60%大幅下滑；韓國年增39%，成長率最高。

集邦分析，各主要市場中，中國仍保有全球最多的公共充電樁，估計至2024年底將達360萬座，占全球近70%；韓國今年的充電樁數量預期將年增39%，成長率為世界第一，應可於2025年達成其50萬座公共充電樁的目標。

各國為提高充電效率，廣設直流電（DC）公共充電樁，集邦預估，2024年全球DC充電樁占比將達37%，較2023年成長2%。

除公共充電樁設置速度放緩，主要市場也出現保有量過於集中的問題。以2024年10月的數據來看，中國市場有近20%的充電樁分布於廣東省。歐洲方面，荷蘭、德國及法國的合計保有量占比高達58%，美國則有26%的公共充電樁集中在加州。

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集邦表示，這些充電樁保有量第1名的區域皆與第2名有極大的數量差距。過於集中的充電設施會限制車主規劃路線的自由度，加劇充電焦慮，同時影響新能源車滲透率成長。

另外，里程焦慮衝擊純電車市場成長，短期內難以解決，預期也將影響充電設施增設速度。由於電池的能量密度提升已達天花板，持續增設公共充電樁仍是各國解決里程焦慮較可行的方案。因此，公共充電樁雖然增速放緩，仍將維持一定的正成長。（編輯：楊蘭軒）1131120