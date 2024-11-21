川普上任前陸廠搶出貨 聯成：中國DOP開工率拉升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北21日電）美國總統當選人川普明年1月即將上任，可能對中國商品祭出高關稅。全球可塑劑（DOP）龍頭聯成今天表示，不少中國廠商擔心高關稅，最近搶出貨，中國DOP產業整體開工率從原本52%，11月已迅速拉升至7成。

不過，聯成總經理畢淑蒨認為，這個效應不會維持太久，等明年初川普上任後，到底關稅情況如何，拉貨需求就會穩下來。

聯成今天舉行法人說明會，聯成主力產品DOP約9成應用在聚氯乙烯（PVC），而PVC約6成應用在房地產相關行業，近兩年中國房地產業低迷，民眾消費信心疲弱，確實對營運造成很大影響。

聯成今年前3季營收新台幣550.11億元，年增3.5%；但稅後淨損20.78億元，較去年同期虧損擴大21.7倍，每股淨損1.57元。

聯成為此大幅調降資本支出，前幾年PVC行業大好，聯成2020年、2021年都大賺超過20億元，並積極在中國盤錦廠、泰州廠、珠海廠同步啟動擴產，2021至2023年期間，每年資本支出都將近20億元；聯成今天表示，今年資本支出已降到10億元左右。

最近3年因貿易戰加上疫情，中國需求不振，石化品市場急轉直下，聯成2022年和2023年分別虧損12.36億元、2.82億元，今年前3季虧損更高達20.78億元，恐難逃連3年虧損。

目前中國市場占聯成營收比重高達87%，聯成表示，正全力擴大日本、印度、北美、中東、非洲等更多外銷市場，以分散風險。

畢淑蒨指出，由於川普主張貿易保護，明年上任後，可能對中國大陸商品課徵高關稅，供應鏈的靈活度將是勝負關鍵。目前聯成在亞洲有8大產銷基地，包括台灣高雄林園廠和馬來西亞關丹廠等，有助調度彈性。（編輯：張良知）1131121