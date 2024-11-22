國產署鄰近大巨蛋原址改建案 11月底拚第9度招標

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（中央社記者張璦台北22日電）鄰近台北市大巨蛋的財政部國產署原址改建案，今天第8度開標，因無廠商投標而流標，官員表示，考量公告招標期間有廠商反映備標時間不足，且積極洽詢招標相關內容，將於11月底前以原招標文件重行招標，並預期年底前開標。

為解決現有辦公廳老舊、建物耐震能力不足，國產署規劃在原址（仁愛段基地）改建，引進民間投資共同參與興建，由合作廠商在仁愛段基地，依「都市危險及老舊建築物加速重建條例」申請獎勵容積，興建2棟政府辦公廳舍，提供國產署及交通部觀光局進駐使用。

國產署同時另提供南港段、中山段等2處位於台北市區精華地段的基地，以設定地上權方式，供合作廠商興建、營運自有建物。

由於近年營建成本大漲，此案過去7度流標，國產署今年重新進行財務評估並調整招標條件後，9月重新公告招標，根據今天開標結果，因無廠商投標而流標。

國產署副署長李政宗今天在例行記者會表示，這次公告期間，陸續有廠商反映因招標需求內容變動，以致備標時間不足，未能及時完成招標文件審閱、建築規劃設計、完整財務估算及報經董事會同意等作業，且招商說明會後有廠商積極洽詢招標相關內容，更有14家業者拿標單。

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李政宗指出，國產署經綜合評估後，認為此案仍具市場開發潛力，所以預計將在11月底前，以9月時公告的原招標文件重行招標，備標期規劃有30天，意味將於年底前開標。

相關招標條件包含地上權權利金底價再次調降，由新台幣0.2559億元調降至0.23億元；同時，建築結構由SC（鋼骨）變為RC（鋼筋混凝土），且原需由得標廠商處理的室內裝潢，改為僅需做簡單基本裝修，其餘辦公設備、資訊設備由未來進駐機關視情況編列預算進行採購。（編輯：潘羿菁）1131122