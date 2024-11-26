輝達黃仁勳看好機器人量產 概念股逆勢

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（中央社記者吳家豪台北26日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳23日獲頒香港科技大學榮譽博士學位並出席對談，點名3種機器人有望大規模量產，帶動台股機器人概念股今天逆勢走揚。

台股今天早盤下跌約200點，不過機器人題材概念股表現相對強勢，機器人3D視覺技術供應商所羅門盤中最高達144.5元，漲幅超過7%。自動化設備廠穎漢早盤攻上漲停74.3元，成交量超過2萬張；羅昇上揚超過5%，佳能漲幅約3%，昆盈漲逾2%。

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黃仁勳23日出席香港科技大學對談表示，從當前的生成式人工智慧（AI）到通用機器人的路途並不遙遠，有望實現大規模量產的機器人僅限於汽車、無人機與人形機器人這3種，歷史上出現過的其他類型機器人都很難大規模量產。

黃仁勳進一步指出，大規模生產相當重要，能驅動技術「飛輪效應（Flywheel Effect，指超過力學臨界點後會產生正向增強力量）」，並生產出更優秀的產品。（編輯：張良知）1131126