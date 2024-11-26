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台灣無人機產業決勝點 法人：提升關鍵技術降低成本

2024/11/26 12:20
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（中央社記者江明晏台北26日電）台灣積極發展無人機產業，法人指出，2025年為台灣無人機發展元年，政府大力支持台廠建立自主供應鏈，但必須提升關鍵技術量能，例如掌握三光酬載鏡頭等高階技術，並降低成本，同步拓展海內外市場，以帶動獲利提升。

俄烏戰爭、以巴衝突不時以無人機偵查敵情、發動攻擊，讓各國看見無人機的重要性；但中國長期制霸無人機市場，基於國安顧慮，美、日、韓等官方開始轉向採購非中國製無人機，台灣積極發展「去紅化」無人機供應鏈，盼搶攻商機。

全球無人機市場需求龐大，政府設定的產業目標，是在2028年前達成無人機月產能1萬5000架，與目前相比成長幅度逾10倍。

法人指出，政府目標希望將台灣打造成亞太區無人機生產重鎮，2025年為台灣無人機發展元年，推估整體產值於2030年將達新台幣250億元，較2024年以52%年複合成長率的速度成長。

但法人指出，儘管政府大力支持台廠發展與建立自主供應鏈，仍面臨一些問題待解決，包含關鍵高階技術尚未掌握，如三光酬載鏡頭（即雷射、可見光、紅外線熱影像整合）仍需要外購，台廠目前量能主要聚焦雙光（可見光與紅外線熱影像）酬載。

此外，本土市場規模小，廠商初期資本投入低，成本尚不具競爭力。法人預期，未來整體產業在軍用商規國防專案及政府預算支持下，2025年廠商將獲得初步營收規模提升，而在未達規模經濟下仍難獲利；透過「台灣卓越無人機海外商機聯盟」及政府國防預算支持下，同步拓展海內外市場，可望帶動獲利提升。

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台廠主管對中央社記者表示，要打造去紅化的供應鏈，成本會大幅上升，一台無人機的造價差距估計有2到3倍，無利可圖的生意沒人做，若成本拚不過中國，除非是大企業，不然很難挺過研發階段。

業界人士認為，台灣無人機供應鏈有包括聯發科、新唐、亞光、經緯航太、雷虎、鼎天等台廠，都發揮隱形冠軍的角色，看好民間能量加乘政府、聯盟助陣，可望快速練兵壯大。（編輯：張良知）1131126

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