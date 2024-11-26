房仲：大巨蛋等3球場周邊房價差比9.7%至15.9%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北26日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，全台再掀棒球熱，台灣房屋統計實價登錄資料，將台北大巨蛋及接下來台南安南區和屏東2座新棒球場周邊今年房價與行政區行情比較，價差約9.7%至15.9%。

若和區域價差比來看，台南「亞太國際棒球訓練中心」周邊均價每坪新台幣31.3萬元，比起安南區均價27萬元高出15.9%；台北大巨蛋周邊均價為98.7萬元，也比信義區均價90萬元高9.7%；屏東「縣立國際棒球場」位置較偏，周邊均價為16.5萬元，則低於區域均價18.6萬元，和區域價差比為11.3%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，棒球被視為台灣國球，幾乎各縣市都有棒球場，周邊發展都相對成熟，變化不大。台北大巨蛋去年落成至今，估算超過140萬人次進場，每次活動都帶動東區商圈的人潮和錢潮，因周邊還有松菸和小巨蛋，此區段不僅住宅行情具一定支撐性，周邊店面行情租賃或置產也明顯回溫。

另外，亞太國際棒球訓練中心將於2025年完工，台灣房屋土帝公加盟店店東薛大川表示，亞太國際棒球訓練中心位於安南區史博館特區，受惠北外環快速道路交通機能，可快速串聯至南科特區，加上和順工業區就業人口紅利，磁吸不少科技就業買盤，受整體公共建設發展帶動，成為台南熱門新興重劃區之一。

今年底將開工的屏東縣立國際棒球場，目前周邊均價16.5萬元，比起屏東市均價18.6萬元還低約11.3%。

張旭嵐說明，此球場緊鄰未來的屏東高鐵站，並串聯六塊厝車站、屏東科技園區及屏東科學園區；但因目前屏東高鐵特定區還在規劃中，附近少有住宅推案，目前多為透天型產品，機能也尚未到位，房價較屏東市區低。（編輯：張良知）1131126