創新板取消合格投資人限制 明年1月上路

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北26日電）證交所今天召開董事會，通過台灣創新板重新改版，取消合格投資人限制，合格投資人從原本的30萬戶將放寬到全市場投資人達1300萬戶，盼藉此落實創新板協助優質新興產業加速進入資本市場的功能，預計明年1月上旬實施。

證交所表示，台灣創新板自2021年7月開板，希望協助更多新創公司進入資本市場，開板以來已協助20家企業登板掛牌，其中雲豹能源和泓德能源已轉到一般版，另外GOGOLOOK和台灣虎航也已申請準備轉往一般版。

為了讓創新板更具吸引力，證交所決定取消創新板合格投資人限制，改採行一般板的交易制度，創新板股票得信用、借券及盤中盤後零股交易，提供投資人多元交易工具參與市場。此外，為提升風險意識，自然人初次買進創新板股票前須已簽署風險預告書。

證交所表示，原本創新板的合格投資人約僅30萬戶，此次取消限制後，將放寬到全市場約1300萬戶投資人，透過降低進入門檻，希望助力更多投資者能參與新興企業發展。

另方面，證交所也對申請創新板掛牌的新創企業加強審核，將引進外部專家提升創新性審查嚴謹度，借力外部專家審查申請公司的創新性，符合創新性審查條件者，始得提報上市審議委員會審議。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

證交所精進多項上市審查及監理措施，包括創新板上市審議會決議門檻提高為出席審議委員2/3以上同意、銷貨集中於集團企業公司或非屬集團企業公司的關係人比重不得超過70%、強化所營事業嚴重衰退及無獲利公司於「提升企業價值計畫專區」資訊揭露、創新板公司每半年至少辦理1次法人說明會，以及提高對承銷商協助法遵作業的調閱比率等。

另外為了打造彈性友善籌資環境，申請創新板上市時已提出擬上市股份總額10%以上股份辦理公開銷售，且於申請改列時符合股權分散規定標準者，得免再辦理公開銷售，使創新板公司籌資作業更具彈性。（編輯：黃國倫）1131126