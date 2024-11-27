創見推動偏鄉棒球種子計畫 國手親授技術與經驗

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（中央社記者張建中新竹27日電）創見資訊今天於新北市德音國小舉辦「偏鄉棒球種子計畫」棒球教學營，邀請中華女子棒球國手陳曉梅及陳琪蓉擔任教練，為偏鄉學童提供專業指導、傳授技術與比賽經驗，讓學童能從頂尖球員身上學習到棒球的熱情與堅持。

創見發布新聞稿指出，偏鄉棒球種子計畫自2015年啟動，今年邁入第9屆，已贊助13個縣市、26所少棒球隊，並舉辦8場棒球營，累計超過600人次參加。

創見表示，計畫是透過資源捐贈和技術指導，為偏鄉地區的學童提供更多接觸棒球的機會，讓他們在資源有限的環境中依然能追逐棒球夢想。今年擴大支持範圍，捐贈球具、球衣等硬體設備予新北市德音國小、新竹縣興隆國小及台南市德南國小，協助這些學校改善運動設備，增強運動資源，為偏鄉學童創造更好的成長環境。

此外，創見自2022年起進一步支持台灣女子少棒運動發展，邀請女子棒球國手擔任棒球營教練，設計女子專屬的訓練課程，讓更多女學童能夠在棒球場上展現自我。

創見還連續13年贊助中等學校學生運動聯賽，展現企業社會責任。創見表示，未來將持續幫助更多學童實現夢想、成長茁壯，讓偏鄉棒球運動持續發展。（編輯：黃國倫）1131127