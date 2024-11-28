台菲產業高峰論壇登場 促電動車和物流中心等合作案

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（中央社記者劉千綾台北28日電）2024台菲產業鏈結高峰論壇今天登場，聚焦探討資訊電子、創新、電動運具和工業區等，今年也宣布3件合作案，涵蓋電動車、汽車零組件和冷鏈物流中心建設等領域。經濟部表示，希望台菲深化綠能和水電等基礎建設，期盼參與呂宋經濟走廊計畫。

全國工業總會今天發布新聞稿表示，與菲律賓商工總會（PCCI）共同舉辦「2024布菲產業鏈結高峰論壇」，經濟部產業發展署長楊志清、駐菲律賓代表周民淦、菲律賓官員等人出席。

楊志清表示，美日菲三方近日宣布將在菲律賓打造「呂宋經濟走廊」，而台灣作為菲律賓重要的經貿夥伴，也期待可以與菲律賓在綠色能源、工業區及水電開發等基礎建設領域深化合作。

除了經貿與投資外，楊志清表示，經濟部目前正在規劃「2+4」人才培訓計畫，邀請海外學子來台念書2年，畢業後留台工作4年，除了協助台灣企業發掘優秀人才，同時可培養菲律賓學子在台灣獲得專業知識與實務經驗，並將其所學帶回母國，進一步促進兩國在產業發展上的共同成長。

為擴大產業交流，工總也邀集菲律賓台商總會、蘇比克灣台商協會和台朔重工股份有限公司等台商等與菲方交流。此外，台菲雙方也在論壇中宣布3件合作案，涵蓋電動車、汽車零組件和冷鏈物流中心建設等領域。

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工總表示，今天也促成2件MOU簽署，在資訊電子領域，金箍棒智慧物管將與Kw Manila Bay Weexcell Inc.合作，透過台灣高自動化的資通訊整合服務，協助菲律賓不動產建設及仲介公司的數位升級及國際化；在創新技術應用方面，遠邦國際品牌也將和Borq合作，由台灣創育機構輔導菲律賓AI新創公司。

工總表示，菲律賓擁有1.1億人口，是東協人口第2多國家，具有龐大人口紅利。同時，在「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）等加持下，外界均看好菲國未來的經濟成長。國際貨幣組織（IMF）更預測，2024年菲律賓的GDP有望達到6.5%成長率。（編輯：潘羿菁）1131128