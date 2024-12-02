東森購物證實裁員 指成本大增、電商陷紅海

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（中央社記者江明晏台北2日電）東森購物傳出裁員，集團今天提供聲明證實，含自行離職者，預計至年底縮減約200人，主因為全年成本大增逾1.3億元，電商大環境已陷入紅海，電視購物正經歷存亡挑戰，對虧損業務如熊媽媽買菜網等，也認賠止損。

針對裁員，東森購物今天提出5點聲明，第一，人力調整主因在於運營成本顯著增加，包括電費年增新台幣5000萬元、基本工資年增1500萬元及利息支出等，全年成本增加逾1.3億元。

第二，面對境外電商競爭，電商大環境已陷入紅海，東森購物網路自2021年營收106億元，至2024年衰退至45億元，衰退幅度達58%，透過調整組織架構與策略應對此困境。

第三，有線電視用戶大幅下降，過去520萬戶下降至目前不足440萬戶，電視購物正經歷存亡挑戰，從2021年營收80億元，至2024年衰退至65億元，下滑約20%，「組織再造，有其必要」。

第四，東森購物於2024年初有2300名員工，預計年底縮減至2100人（含自行離職者），除對於即將離職者提供轉調線下服務的輔導，所有離職程序皆嚴格依照法令規範進行。

第五，全球多家知名科技公司都面臨精簡人力情況，實屬企業生存之道，同時計劃於2024農曆年後針對優秀員工調薪5%，凝聚員工向心力。

東森購物自2023年轉向線下通路發展，但面臨虧損窘境。東森購物表示，初期虧損本在計畫之內，而台北車站商場今年10月較去年10月試營運，營收已成長3.45倍，為2026年底林口商場練兵，未來東森將持續擴展林口A9營運總部商場，目標整體線下零售營業額100億元，待林口總部落成，計畫再增補2000名員工。

此外，東森購物總經理彭鴻珷請辭，東森購物回應，總裁王令麟對彭鴻珷任內表現肯定，包括收斂商場虧損及達成電視購物營運成績，但彭鴻珷因個人身體健康因素，5年內已請辭３次，希望以健康為重，因此准予請辭。

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東森集團強調，對虧損業務如熊媽媽買菜網及東森整合行銷公司（Ponta卡）也認賠止損；其他事業體如海洋酒店、東森寵物及自然美，雖一時虧損，但透過整併及組織重組等努力，虧損狀況已逐漸收斂。

東森集團強調，集團所有投資均為自有資金，未曾對外募資募股，雖短期內部分事業虧損，但整體而言，集團財務仍然穩健並持續獲利，並積極推動數位轉型，重點布局AI人工智慧技術，但AI應用在提升團隊效率與競爭力，絕非單純取代人力。（編輯：楊凱翔）1131202