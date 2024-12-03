2024房市代表字網路票選 45.3%民眾選「難」

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（中央社記者何秀玲台北3日電）2024年將邁入尾聲，台灣房屋集團趨勢中心透過網路票選今年房市代表字，「難」字拔得頭籌，獲得約45.3%參與票選的民眾認同，主因是「購屋難、貸款難，買房成家難上難」。另今年最受關注的房市新聞為「央行第7波信用管制擴及全台，第2戶限貸5成」。

台灣房屋集團趨勢中心舉辦「2024年房市代表字」網路票選，台灣房屋房市代表字票選由台灣房屋經紀人員進行首輪票選，選出各10組代表字與房市焦點新聞，再由民眾進行第2輪網路投票，選出10大「2024年台灣房市代表字及房市新聞」。

台灣房屋集團趨勢中心今天發布新聞稿表示，「難」字獲得約45.3%參與票選的民眾認同，成為今年房市代表字冠軍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受新青安貸款挹注，去年至今年初房市可謂遍地開花，不過央行第3季宣布第7波房市管制措施，自然人第2戶貸款限縮至5成且無寬限期，管制範圍更從六都擴大至全台，貸款門檻提高，鑑價金額保守，審核時程延長，置產族換屋族舉步維艱，房市由熱轉冷，買氣急轉直下，提早入冬。

她表示，觀察近3年房市代表字，2022年全球進入升息循環，央行為抑制通膨，全年4度「升」息。2023年央行再度祭出第5度升息，房價、物價、利息全面走揚，「漲」字2度成為年度代表字。

張旭嵐指出，來到2024年，通膨持續升溫，全台房價續漲，央行雖釋出利率凍漲紅利，但信用管制政策限縮房貸條件趨嚴，讓購屋族更「難」成家。

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台灣房屋集團趨勢中心也網路票選今年10大房市新聞，有高達6成民眾對「央行第7波信用管制擴及全台，第2戶限貸5成」議題最有感；其次是「房貸鬧錢荒，國銀利率3%也貸不到」，以及「新青安嚴打投資客，一生限貸一次防炒作弊端」，成為今年前3大房市焦點議題。

「2024年台灣房市代表字及房市新聞」票選統計時間，自10月25日至11月22日，本次調查共回收1448份樣本。（編輯：潘羿菁）1131203