郭智輝代總統向TEL喊話 盼加薪4%、設育嬰中心和宿舍

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（中央社記者張建中台南3日電）半導體製造設備商TEL在台子公司東京威力科創的台南營運中心今天開幕，經濟部長郭智輝代總統賴清德表達祝福與勉勵，希望TEL明年可以為員工加薪4%以上，設立托嬰、育嬰中心，並為員工打造宿舍。

郭智輝今天出席東京威力科創台南營運中心開幕典禮，他在致詞最後脫稿說，代表賴總統向在座的企業家以及TEL宣布3項事情，首先是希望像TEL這麼棒的公司，明年可以為員工加薪4%以上。

第2是希望像TEL這麼好的公司，能夠為員工創造一個托嬰與育嬰中心，照顧公司年輕夫婦，讓他們的小孩子出生後，能夠與TEL共同成長。第3是請TEL為員工打造宿舍。

郭智輝表示，TEL於2022年投資超過新台幣20億元，在南科興建營運暨維修中心，在今天充滿喜悅與期待的落成時刻，向TEL全體團隊致上祝福。

郭智輝說，TEL為全亞洲第1大的半導體設備公司，自1996年在新竹成立台灣子公司以來，持續在台投資及深耕，目前在台員工人數已經成長到1700人，在新竹、台中、台南和高雄都設有據點，對於TEL以實際行動支持台日合作發展半導體產業，代表政府表達感謝。

郭智輝表示，這次TEL擴大在台布局，台灣政府在土地、供應商鏈結提供服務，加速落實TEL投資計畫，這是台日合作雙贏的最佳寫照，期望未來TEL可以更全面與台灣產業連結，台灣有最先進的半導體製程及最完善的供應鏈體系，絕對是TEL提升營收的最佳選擇，若公司盈餘有增加，也別忘了為員工加薪。

他說，全球科技產業不斷變革，台灣半導體產業地位更顯得重要，政府近年來積極投入相關政策，希望打造台灣成為半導體先進製程中心。

郭智輝表示，政府並與國內外設備廠商合作，加速設備技術在台落地，共同完善台灣設備供應鏈體系，強化台灣在全球半導體供應鏈中的地位，吸引海外附加價值業者來台投資。

郭智輝說，經濟部也會透過A+企業創新研發計畫，支持外商在台設立研發與製造中心，並鼓勵國際級廠商與國內中小企業進行合作，解決在地採購需求，並祝賀TEL台南營運中心開幕順利成功，未來業務再創高峰。（編輯：林家嫻）1131203