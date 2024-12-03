ASM新竹總部開幕擴大招募 員工人數估逐年增2位數
2024/12/3 18:44
（中央社記者張建中新竹3日電）荷蘭半導體設備廠ASM台灣先藝科技今天舉行新竹總部開幕典禮，ASM台灣總經理呂秉澄說，ASM未來將持續擴大招募台灣員工，未來3年將逐年增長2位數百分比。
ASM今天發布新聞稿，表示新竹總部遷至竹北高鐵附近，今天舉辦開幕典禮，ASM執行長Hichem M’Saad、呂秉澄和荷蘭在台辦事處副代表馬得斯等皆出席活動。
呂秉澄說，人才是推動半導體產業持續創新的關鍵，ASM未來將持續擴大招募台灣員工，預計未來3年人數將逐年增長2位數百分比。
呂秉澄表示，2023年在台南科學園區設立的培訓中心已成為ASM亞太市場的重要培訓中心，每年提供數千小時課程，預計至2025年底將累積近300名工程師接受中心的訓練。
ASM指出，針對在職員工提供完整培育計劃，提供海外培訓及外派工作機會，協助員工擴展國際職涯發展及個人未來發展空間。
為強化對客戶服務，ASM表示，今年11月在高雄同步設立全新據點，就近為客戶提供即時的技術支援與服務。（編輯：楊凱翔）1131203
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