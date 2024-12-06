亞資中心高雄專區2025年營運 北富銀將進駐設點

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（中央社記者謝方娪台北6日電）金管會主委彭金隆今天率金融機構赴高雄參訪，共16家金融機構簽署合作意向書，其中包括台北富邦銀行在內。北富銀表示，原高雄地區即有增設分行規劃，將配合亞資中心計畫，聚焦在高雄亞灣區鄰近苓雅區地段尋找合適據點進駐。

金管會力拚將台灣打造為亞洲資產管理中心，第一步預計與具國際港都特色的高雄市共同規劃推動資產管理專區建置，彭金隆今天與央行、財政部及47家金融業者赴高雄參訪，並參加高雄市政府「亞洲資產管理中心高雄專區合作啟動儀式」，共16家金融機構簽署合作意向書。

北富銀說明，今天與高雄市政府正式簽署「亞洲資產管理中心合作意向書」，雙方未來將緊密協作，配合中央政策完善高雄資產管理示範專區金融服務及設施，齊力打造台灣資產管理生態圈，協助高雄成為台灣資產管理服務新樞紐，攜手達成「繁榮地方、資產倍增」願景。

北富銀總經理郭倍廷表示，中央政府及高雄市政府合力打造亞洲資產管理中心，針對銀行業所提出4大執行計畫，包含擴大私人銀行財管業務、發展OBU協作境外資產管理業務、推動家族辦公室資產管理及訓練資產管理專業人才等，均為北富銀在財管業務上高度重視的項目。

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郭倍廷指出，北富銀後續將全力以赴，依中央政府打造地方資產管理專區相關配套措施計畫，擴展高雄布局，研發多元金融商品並積極引進專業人才，提供客戶對標國際水準的資產管理體驗，厚植台灣金融業競爭力。

北富銀表示，台灣擁有全球級產業基礎、雄厚民間財富與旺盛投資活力，在成為資產管理中心上占有先天優勢，高雄作為亞洲資產管理中心首選之地，具備亞洲新灣區與自由貿易港區多重優勢，結合區內卓越工作及生活品質，更能為日後形成境內外資產管理專業生態聚落提供良好環境。（編輯：林克倫）1131206