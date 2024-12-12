財部將增加還債 全年還本金額有望逾1300億元

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（中央社記者張璦台北12日電）今年稅收表現優於預期，中央部分預計將高出預算數約新台幣3500億至3700億元。財政部今天表示，會遵照立法院財委會主決議，實徵數超過預算數的部分，應至少5%用於增加債務還本，目前正在規劃增加還本。

若以中央稅收高於預算數3500億至3700億元估算，增加還本規模有望達175億元至185億元，進一步加計財政部今年截至目前已清償的部分，全年還本金額有望上看1343億元。

今年前11月全國賦稅收入3兆5713億元，較去年同期增加8.6%，前11月實徵淨額已高出全年預算目標3377億元。財政部估計，今年全國總稅收將優於預算數4900億至5100億元，其中，中央政府部分為3500億至3700億元。

媒體今天在例行記者會上，關切財政部今年是否會增加債務還本。

財政部國庫署副署長林秀燕指出，目前尚在規劃中，立法院財委會先前已通過主決議，對中央稅課收入實徵數超過預算數部分，應至少5%用於增加債務還本，財政部會遵照辦理。

若以中央稅收高於預算數3500億至3700億元估算，增加還本規模有望達175億元至185億元。

今年6月大宗稅款入庫後，財政部陸續清償債務，長債方面，113年度總預算編列債務還本1150億元，是自91年修正公共債務法增訂債務還本下限後，創23年來新高，財政部已分別於6月6日及6月11日，執行債務還本350億元及808億元，總計還1158億元，較預算編列數增加還本8億元；若今年再增加還本175億元至185億元，全年還本金額上看1343億元。

此外，林秀燕也在會中說明以跨行通匯方式支領庫款的成效與最新統計。

她指出，為提供安全、便捷庫款支付服務，國庫署運用財金公司跨行通匯系統，將受款人應領款項，撥存到其金融機構存款帳戶。

林秀燕表示，國庫署於COVID-19期間，宣導各機關發放防疫、紓困、振興等款項，可採存帳跨行通匯方式辦理，而國庫支票簽發量也由108年的3.6萬筆，逐年下滑至今年前11月的2.1萬筆。

林秀燕指出，近年跨行通匯比率持續成長，至今年11月止為98.8%，國庫支票簽發比率則逐年下降，為受款人節省赴金融機構兌領時間及成本，也兼具達成節能減碳、撙節國庫支票印製與郵資成本的目標。

據統計，今年11月跨行通匯比率98.8%，與去年持平，維持在103年以來的最高水準。

林秀燕表示，尚未採存帳跨行通匯方式領款的受款人，未來向各機關請款時，可主動將金融機構存款帳戶資料提供付款機關，以利政府快速安全將庫款直接撥存受款人金融機構帳戶，避免國庫支票遺失及遭冒領等風險。（編輯：楊蘭軒）1131212