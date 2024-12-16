前進呂宋經濟走廊 蘇比克灣可望成台商第一站

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（中央社記者林行健蘇比克16日專電）美、日、菲打造「呂宋經濟走廊」計畫，位於呂宋島中部的蘇比克灣經濟特區將扮演關鍵角色。這裡台商聚集，也有台商從事工業區開發，適合做為台商前進菲律賓的第一站。

呂宋經濟走廊計畫由美國、日本和菲律賓3國於今年4月發起，盼透過投入鐵路、港口、乾淨能源、半導體與農貿等基礎設施，連結蘇比克（Subic）、克拉克（Clark）、大馬尼拉地區及八打雁（Batangas）等工商重鎮，帶動菲國整體經濟發展。

菲律賓蘇比克灣台商協會會長張哲嘉介紹，蘇比克有相當多優勢，本身就有深水良港，進出口方便、勞動力充足，可在呂宋經濟走廊扮演進出口樞紐角色，並作為台商前進菲律賓的第一站。

張哲嘉分析，蘇比克旁邊的奧隆加坡市（Olongapo）擁有30萬人口，招工容易，薪資水準較其他東南亞國家更具優勢，因此適合勞力密集型的產業進駐，目前特區內就有不少需要車工的皮包、鞋品等廠商。

他補充，出口導向的廠商也適合前來蘇比克，因在這裡投資的企業僅需繳交5%營利事業所得稅，外資可享100%的投資所有權、東協關稅優惠，而且沒有外匯限制。

張哲嘉認為美國總統當選人川普（Donald Trump）上任後若對部分國家加徵關稅，將引發廠商搬移潮，菲律賓2023年對美出口額僅為2018年一半，應無被加稅威脅，若這些廠商轉進菲律賓，菲律賓的經濟成長還會加快。

蘇比克曾是美國海軍基地所在，距馬尼拉以北約136公里，現為菲國重要經濟特區之一，有1800多家廠商進駐，累計投資百億美元，台灣廠商近100家。

1990年代，台灣政府啟動南向政策，中華開發公司在蘇比克取得150公頃土地，當時就已經吸引緯創資通、日立家電、東元電機、東隆五金等大廠進駐，大田鞋業、九興控股等台廠則於政府推動新南向政策後前來。

蘇比克灣工業園區土地漸趨飽和，台商企業松玥建設（MSK集團）選定緊鄰的蒂波（Tipo）地區，開發TIPO智慧生態園區，前蘇比克灣台商協會會長劉銘鈞曾說，蘇比克灣現在2大工業園區都是由台灣人自己設立。

TIPO智慧生態園區緊鄰蘇比克灣港口及高速公路，距離克拉克國際機場70公里，約1小時車程，海陸空運輸便利。

松玥建設董事長、菲律賓台灣同鄉會名譽會長蘇國芳說，TIPO智慧生態園區的土地是於2019年取得，總面積200公頃，迄今開發5成，有40多家重型機具和傳統產業業者進駐。

蘇國芳表示，蘇比克灣經濟特區對於海運、稅金，都給予相當大優惠，來料加工跟出口更是完全免稅，菲律賓人民非常熱情、容易教導，且通曉英語，台灣老闆或幹部在這裡不會遇到語言障礙。

他說，響應新南向政策，TIPO智慧生態園區現有廠房將給予台商租金優惠；若要建造廠房，可提供一條龍式服務，原物料都從台灣運來，品質跟施工效率更佳。

儘管因長期負面報導，外界對菲國治安及政治穩定性有顧慮，但已在菲經商30年的蘇國芳認為，每個國家都有安全與不安全地區，整體而言，蘇比克灣犯罪率極低。

松玥建設於2019年獲得第21屆「海外台商磐石獎」，除工業區開發之外，現也跨足休閒遊憩事業；蘇國芳則於2022年獲僑務委員會頒發「海華榮譽章」殊榮。

12月14日，台灣智慧淨零建築產業聯盟才剛與松玥建設簽署合作備忘錄，合作布局新南向，並推動綠能發展。

蘇國芳說，上一任菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）為安全環境打好基礎，現任總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）開始拚經濟，菲國投資環境正處於相當良好階段，而蘇比克可成為台商投資的新據點。（編輯：張芷瑄）1131216

台商企業松玥建設（MSK集團）在蘇比克一帶開發的TIPO智慧生態園區，總面積200公頃，迄今開發5成，有40多家重型機具和傳統產業業者進駐。圖為TIPO智慧生態園區歡迎牌示。中央社記者林行健蘇比克攝 113年12月16日