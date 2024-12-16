台股漲19.42點
2024/12/16 13:53
（中央社台北16日電）台北股市今天開高走低，收盤漲19.42點，為23039.9點，漲幅0.08%，成交金額新台幣4087.83億元。
加權指數開盤為23207.21點，盤中最高23264.4點，最低22959.91點；不含金融股指數20076.35點，漲14.12點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.88%、食品股漲0.68%、塑化股跌1.76%、紡織股跌0.33%、機電股漲0.29%、造紙股跌1.9%、營建股漲0.54%、金融股漲0.2%。
委買張數2037萬4818張，委賣張數1065萬7228張，成交張數683萬1840張。
收盤時上漲189家，下跌798家，持平68家。
成交量前5名個股為神達、大華優利高填息30、陽明、復華台灣科技優息、群益台灣精選高息。
漲幅前5名個股為大飲、商億-KY、揚智、橋椿、佳能。
跌幅前5名個股為富世達、一詮、聯鈞、光聖、興能高。1131216
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