券商前11月稅後淨利943億元 全年拚賺千億元

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（中央社記者曾仁凱台北17日電）證交所今天公布11月統計，全體證券商單月稅後淨利為新台幣69.77億元。累計今年前11月稅後淨利達943.82億元，較去年同期大幅成長51.91%，按此推算，全年獲利有機會挑戰千億元大關。

證交所進一步說明，今年前11月全體證券商包括經紀、自營、承銷等3大業務，獲利全部較去年同期成長。

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其中經紀業務方面，因大盤總成交值增加，全體證券商前11月經紀業務淨利達884.92億元，比起去年同期大幅成長66.03%；自營業務也因出售證券利益較多，同期淨利245.46億元，年增33.89%；承銷業務淨利83.19億元，較去年同期成長46.82%。

11月單月表現方面，全體證券商稅後淨利69.77億元，較10月略微衰退1.05%，主要是自營出售證券利益較少，使證券商11月自營業務淨利較10月衰退約69.29%。（編輯：林家嫻）1131217