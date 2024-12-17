打造亞資中心 金管會擬放寬保險業可投資公建範圍

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（中央社記者謝方娪台北17日電）為引導壽險資金加大投資台灣，金管會保險局長王麗惠今天透露，聽取學者專家建議，金管會研議比照促參法重大公共建設定義，放寬保險業可投資公共建設範圍。影響所及，壽險資金將可望投入數位建設等新型態促參案件。

金管會擘劃亞洲資產管理中心目標，引導保險資金留在台灣為其中重大政策方向之一。金管會主委彭金隆今天於「2024保險論壇」表示，引導保險資金投資國內公共建設有3項關鍵要素，包括案源、誘因及法規鬆綁。

他指出，國際金融情勢變化劇烈，壽險業海外資產避險成本節節攀升，加大台幣長期穩定投資是解方，現在正是引導保險資金投入國內的適恰時機，他期待未來壽險業可加大國內投資力道，降低資產不匹配風險，讓體質更強健。

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法規調適方面，王麗惠會中透露，首先，金管會聽取學者專家建議，研議將保險業可投資公共建設範圍，擴大比照促參法重大公共建設定義，以簡化後續投資程序。一旦比照促參法，壽險資金將可望投入數位建設等新型態促參案件。

其次，政府扶植半導體、人工智慧、軍工、安控及次世代通訊等5大信賴產業，金管會將積極配合，將5大信賴產業納入保險業專案運用範圍，若保險業透過創投及私募股權基金100%投資5大信賴產業，將可適用17.25%風險係數。（編輯：楊蘭軒）1131217