台股跳水 彭金隆喊話上市櫃營收亮眼經濟面不錯

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（中央社記者謝方娪台北19日電）美國聯準會（Fed）暗示明年放緩降息步調，美股道瓊大跌逾1100點，台股今天也跳水。金管會主委彭金隆強調，台灣整體經濟面不錯，今年上市櫃公司前10月營收達新台幣35.58兆元，年增近12%，是支撐台股很重要基礎。

受美國聯準會暗示明年將放緩降息腳步影響，美股道瓊指數重挫逾千點，台股今天開低震盪，收盤下跌236.42點，跌幅1.02%，收在22932.25點。

彭金隆今天列席立法院財政委員會，他表示，從昨天晚上台指期收盤即有看到徵候，原先市場可能預期美國未來降息步調會快一些，但美國聯準會釋出訊號可能不符合市場預期。

彭金隆坦言，降息很難預測，站在金管會立場，各種情境都會納入考慮。

國民黨立委林德福關注，金融業賣台股獲利了結，是否提前反應對台股後市疑慮，彭金隆表示，尊重金融業投資操作，很多金融機構投資以財務性操作為主，有買即有賣、有調節很正常，金管會關注制度面健全性及金融業投資安全性，不對後市及金融業作為做預期。

彭金隆說，台股是金融業非常重要的投資組合之一，台灣整體經濟面還是不錯，今年前10月上市櫃公司累計營收規模達35.58兆元，年增近12%，是支撐台股很重要基礎。

根據金管會統計，受美國總統大選等不確定因素干擾，外資獲利了結後匯出部分資金，11月整體外資轉淨匯出12.97億美元，為近4個月首見單月淨匯出。

彭金隆表示，長期而言，外資持有台股比例都很穩定，外資操作亦都有其目的，金管會密切關切週期波動，沒看到有特別明顯差異。（編輯：林家嫻）1131219