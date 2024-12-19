金管會：明年擬赴中國金檢 續循程序與中方溝通

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（中央社記者謝方娪台北19日電）睽違逾4年，金管會原訂今年赴中國金檢國銀分行，但遭中國金融監督管理總局建議「暫緩辦理」，今年確定無法成行。金管會今天表示，明年仍有編預算，擬赴中國及香港各金檢2處國銀分行，將續循正常程序與中方溝通。

走過疫情，金管會原訂今年赴中國金檢國銀分行，為睽違逾4年後再赴中國金檢，中央社11月獨家披露，金管會循程序洽中國金融監督管理總局，罕見獲建議「暫緩辦理」，今年確定無法成行。民進黨立委李坤城今天在立法院財政委員會關注此事。

金管會主委彭金隆說明，在今年4月間獲中國金融監督管理總局回覆後，金管會改為赴香港金檢國銀分行，已順利完成，至於原訂實地金檢的國銀中國分行，金管會改以其他替代方式檢查。

彭金隆指出，金管會仍要了解金融機構在中國市場經營情形，雖然今年無法派員前往，仍可請金融機構提供相關資料供金管會檢視。

李坤城關注，金管會明年仍有編列赴中國金檢預算，彭金隆說，中方未表示不可赴中國金檢，僅表示現在時機不宜，台灣及中國雙方有互設金融機構，主管機關簽有金融合作MOU，本來即可提出前往金檢需求。

金管會檢查局長童政彰表示，金管會原訂今年赴中國上海及深圳，對中信銀及一銀3處分行辦理金檢，獲中國建議暫緩辦理，但金管會今年有對中信銀及一銀總行辦理一般業務金檢及專案金檢，有透過調閱中國分行相關資料執行檢查。

童政彰指出，預算執行方面，因中港澳編列同一個預算科目，中國建議金管會不要前往金檢後，金管會將相關預算改用於對香港3家國銀分行實施金檢。

童政彰表示，金管會明年仍有編列預算，預計對中國及香港各2處國銀分行辦理金檢，將續循正常程序與中國溝通。

根據金管會統計，截至今年第3季底止，金融三業對中國曝險正式跌破兆元大關、降至新台幣9691.87億元，年減12.7%，其中又以本國銀行業持有曝險達8854.56億元、占比逾9成最大宗。（編輯：張均懋）1131219