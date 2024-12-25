台美避免雙重課稅洽簽 財長：樂觀審慎推進

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（中央社記者張璦台北25日電）台灣近期已如期赴美國華府進行台美避免雙重課稅協定的相關實體會議與對等諮商，財政部長莊翠雲今天進一步指出，此案獲美國國會跨黨派支持，備受跨境營運投資的企業、個人關切，未來若能簽署生效，對兩國都有益，財政部對洽簽仍持樂觀態度、會審慎推進。

立法院財政委員會今天審查「使用牌照稅法」等案，莊翠雲列席備詢。國民黨立委林德福質詢時關切，美國總統當選人川普上任後推動的新政，對台灣影響為何。

莊翠雲回應，川普（Donald Trump）將於明年上任，不管是關稅、美國國內稅、利率等相關政策，都還要密切觀察各項政策何時實施、強度如何、涉及國家為何等，台灣方面，行政院也有相關專案小組會議，相關部會都會審慎關注。

至於台美避免雙重課稅協定（ADTA）進度，莊翠雲說明，台美洽簽ADTA是多年來民間企業、個人在做跨境投資與營運時非常關切的議題，對兩國都有益，各方殷切期盼，此案也獲得美國國會跨黨派支持，台灣、美國一直在持續地進行技術性協商，今年也有進一步進行討論。

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莊翠雲指出，財政部對台美洽簽ADTA仍持樂觀態度，會審慎推進，與外交部等部會協力合作，希望後續順利洽簽。

美國財政部今年10月29日宣布，美台將開始就解決雙重課稅問題展開全面協議談判，第一輪談判預計於數週內登場。川普當選後，外界原預期ADTA諮商時程恐生變數，不過，財政部12月19日表示，台灣方面近期已如期赴美國華府進行相關實體會議與對等諮商。（編輯：張若瑤）1131225