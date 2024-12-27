鈴木汽車前會長鈴木修癌逝 享耆壽94歲

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本鈴木汽車（Suzuki Motor）今天宣布，前會長鈴木修因為惡性淋巴瘤於本月25日辭世。他參與經營逾40年，把這間車廠打造成跨國品牌，還曾自稱是「中小企業的老爸」。

日本放送協會（NHK）報導，鈴木修1930年出生於岐阜縣，1958年以第2任社長的女婿身分進入現在的鈴木公司任職，1978年升任第4任社長，於隔年推出當時價格不到50萬日圓（約新台幣10萬元）的輕型汽車，並取得巨大成功。

此外，他也帶領公司積極開闢海外市場，1980年代成為日本汽車製造商之中在印度當地製造汽車的先驅之一。而他的洞燭機先，也率領鈴木汽車榮登印度車市市占率第一的寶座。

路透社報導，鈴木汽車在印度的子公司「風神鈴木」（Maruti Suzuki）所生產的汽車，目前在當地市占率約4成。

鈴木修2000年升任會長之後，發揮非凡的經營手腕，把他接任社長之初3000億日圓規模的年營業額，推向超過3兆日圓。

另外，為了在汽車界謀求生存，他曾帶領公司與美國通用汽車（GM）和德國福斯汽車（Volkswagen）等國際知名製造商合作，並在2017年與日本汽車製造商龍頭豐田汽車（Toyota）展開業務合作，且於2019年進一步發展為資本合作關係，替因應車輛電動化等戰略鋪路。

他帶領公司大幅成長之後仍親力親為決策，自稱為「中小企業的老闆」，以直率的言談和平易近人的性格廣受喜愛。

鈴木修2021年6月卸下會長一職之後擔任顧問。

鈴木汽車今天在官網發布訃告，說明葬禮根據鈴木修的意願，已由親近的家人私下舉行完畢，公司方面日後預計舉辦追思會，不過時間與地點未定。（譯者：楊惟敬/核稿：曹宇帆）1131227