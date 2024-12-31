中國狂掃輝達降規版晶片 分析師：銷售季增5成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北31日電）受到美國晶片出口禁令影響，輝達（NVIDIA）只能向中國銷售效能銳減的降規版晶片。然而分析師發現，降規版晶片不僅為輝達帶來數百億美元收入，今年第4季銷售更季增50%，買氣超乎預期。

自從美國實施晶片技術出口管制後，人工智慧（AI）晶片大廠輝達在未取得政府出口許可的情況下，無法把最高階的H100、H200和H800晶片銷往中國，只能發售符合出口規範的降規版H20晶片。

半導體產業分析師阿斯霍姆（Claus Aasholm）在內容創作平台Substack發表文章指出，H20晶片在中國的買氣超乎預期，今年第4季銷售季增50%，是輝達「最成功的產品」。相較之下，H100晶片銷售只有季增25%。

根據阿斯霍姆的研究，雖然H20效能遠低於H100，仍為輝達帶來數百億美元的收入。AI確實是目前主流趨勢，帶動幾乎所有類型的資料中心硬體銷售，包括輝達的Hopper系列晶片和降規版H20晶片。

科技媒體Wccftech指出，輝達從今年2月開始接受H20晶片訂單，每片價格約1.2萬美元（約新台幣39.3萬元）。H20的核心數量比H100減少41%，效能則降低28%。

科技新聞網站Tom’s Hardware分析，儘管面臨晶片禁令，中國的AI硬體和發展大型模型的能力仍持續擴展，中國本土公司遲早會趕上目前幾乎寡占中國資料中心市場的輝達，只是需要更多時間，不會一夜之間發生。（編輯：張均懋）1131231