台股2024年飆股排行 AI、半導體族群最風光

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（中央社記者江明晏台北31日電）台股今天封關，統計年度飆股，以AI伺服器、散熱、半導體設備、光通訊與機器人概念股等族群最風光。在大型股中，奇鋐、台積電、鴻海均漲逾8成；中小型股中，連接器大廠貿聯-KY漲逾1.3倍，半導體設備商均豪、旺矽勁揚逾3倍。

台股今天封關，今年累計上漲5104.29點，突破1989年上漲4505.07點紀錄，創下史上年度漲點紀錄。

若不以指數成分股為分類，法人統計指出，轉型保健食品電商並擁抱無人機題材的世紀飆漲912.98%，光通訊族群的光聖大漲824.6%、聯鈞也勁揚360.67%，零組件大廠錦明勁揚逾551.8%，受惠綠能商機的合麒漲603.79%、機器人概念股羅昇上漲393.8%、所羅門漲329.66%、台灣精銳漲337.17%。

台新投顧依據0050、中型100、富櫃50指數中的成分股分別統計排名，散熱股奇鋐年度漲幅達87.32%、貿聯-KY漲134.55%、均華漲幅達348.24%，分居3個指數之冠。

0050成分股中，漲幅居前10名的個股依序為奇鋐87.32%、台積電84.35%、鴻海80.59%、藥華藥77.75%、長榮65%、國泰金54.52%、陽明52.07%、智邦50.76%、富邦金50.5%、聯發科46.27%。

AI伺服器需求火熱，也成今年台股主軸之一，尤其輝達（NVIDIA）的GB200伺服器第4季小量出貨，帶動AI題材持續暢旺，不只帶動散熱股奇鋐勁揚，台積電、鴻海也獲得將近翻倍的漲幅，聯發科勁揚約5成；航運股受惠紅海危機帶動運力供不應求，推升長榮、陽明大漲；金融股國泰金與富邦金也上榜。

而受到產業結構改變，台灣50成分股中，台塑四寶南亞、台塑、台化、台塑化則落居跌幅最大的前4名個股，跌幅約55%。

中型100成分股中，前10名漲幅依序為貿聯-KY漲134.55%、健策99.85%、致茂96.41%、漢唐93.1%、華城90.6%、嘉澤85.88%、川湖71.52%、台光電65.44%、士電63.71%、神達62.88%。

其中，連接器大廠貿聯-KY、嘉澤，散熱廠健策、伺服器導軌廠川湖、受惠半導體及矽光子相關測試產品高成長的致茂、無塵室設備工程廠漢唐、重電廠廠華城與士電、CCL大廠台光電、伺服器組裝廠神達等，都是受惠AI浪潮及電力需求，帶動股價高漲。

富櫃50成分股中，前10名漲幅依序為均華漲348.24%、旺矽331.14%、均豪273.78%、萬潤186.73%、鈊象175.65%、弘塑151.91%、聖暉119.8%、雙鴻92.5%、系微79.35%、原相70.41%。

其中除半導體設備商均豪、均華、旺矽、萬潤、弘塑、聖暉入列外，還有遊戲股王鈊象、水冷散熱指標大廠雙鴻，受惠AI PC的軟體廠系微，還有受惠機器人商機的感測IC廠原相。（編輯：張良知）1131231