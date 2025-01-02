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台幣走貶 2024年11月壽險業淨匯損86億寫4個月新低

2025/1/2 21:27
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（中央社記者謝方娪台北2日電）金管會今天公布，受惠新台幣2024年11月貶值4.26角，壽險業單月有高達新台幣1879億元兌換利益，探近7個月新高，避險後淨匯損86億元，為近4個月新低，助攻壽險業2024年11月稅前淨利達200億元，寫4個月高點。

截至2024年11月底止，整體壽險業有近7成可運用資金投放海外，投資收益好壞得看新台幣臉色。根據金管會統計，受惠新台幣走軟，若在完全不避險之下，整體壽險業去年11月單月有1879億元兌換利益，改寫近7個月新高。

不過，壽險業海外資產仍有69%避險比率，去年11月避險部位產生評價損失達1368億元、避險交易換匯成本達297億元，再加上單月提存300億元外匯價格變動準備金，單月淨匯兌影響數降至負86億元，為近4個月新低。

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在淨投資利益繳佳績下，2024年11月整體壽險業稅前淨利達200億元，相比2023年同期虧轉盈，2024年前11月整體壽險業稅前淨利達3263億元，年增近1.9倍。整體產險業去年11月稅前淨利15億元，去年前11月稅前淨利達250億元，年增55.3%。

受惠其他綜合損益項下金融資產部位評價損益回升及獲利成長，截至2024年11月底止，壽險業淨值達2兆6307億元，年增25.4%，產險業淨值達1499億元，年增18.6%，主因業務承保利益躍進及部分產險業者辦理增資，帶動淨值走升。（編輯：林家嫻）1140102

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