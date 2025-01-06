將來銀攜手中華電 推快速申辦國際漫遊與旅平險

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（中央社記者蘇思云台北6日電）響應金管會促金融業創新試辦政策，純網銀將來銀行今天宣布，已獲核准與中華電信合推「APP國際漫遊及網路投保海外旅平險」一站式申辦服務，讓民眾出遊前可快速完成旅平險投保，未來不排除擴大試辦其他險種。

將來銀行今天發布新聞稿，此案是金管會推出金融業申請業務試辦作業要點後，以開放銀行（Open Banking）的核心理念出發，由國內電信業與兼營保代業務銀行合作「申辦漫遊、一站式投保」首案。

只要是中華電信月租型客戶透過中華電信APP或網頁，申辦完國際漫遊後，透過專屬連結完成網路投保將來銀行銷售的海外旅平險，可享有Hami Point回饋。

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將來銀指出，在客戶同意前提下，透過申辦國際漫遊的個人資料與旅平險資訊的傳遞，逾千萬名中華電信手機門號用戶申辦出國數據漫遊時，可免除需先註冊為將來銀行保險會員的步驟，申辦漫遊的旅行資訊更可直接在投保過程中直接帶入，省去填資料的時間。

試辦期間內，將來銀行將與中華電信、兆豐產險間的資料串接，內容包含網路投保旅平險、保費電信帳單代收、信用卡繳款及三方客戶服務等範疇，未來不排除擴大到其他險種試辦，或與中華電信的其他業務合作。（編輯：張良知）1140106