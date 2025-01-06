年輕人追韓星商機助攻 新光三越春節大檔業績拚124億

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（中央社記者曾智怡台北6日電）新光三越春節大檔即將開跑，業者預期名品、3C、大家電、服飾類衝出好成績。另外，新光三越持續耕耘年輕客，本次點數兌換禮祭出韓團周邊商品，盼帶動年輕新客提升1成，整檔業績拚新台幣124億元、成長3%。

農曆春節將至，新光三越開春大檔期「金蛇卡利High」9日登場，邀請棒球旅美選手林家正擔任春節檔期宣傳大使，業績目標124億元、成長3%。新光三越指出，因回饋上看7%，加上公司尾牙陸續展開，名品、3C、大家電等高單價商品將衝出佳績。

新光三越也預測今年卡利High服飾飾品等穿搭類商品會比以往表現更好。業者解釋，邊境開放至今，以旅遊熱點日本為例，起初民眾赴日旅遊會以購物為主，買夠之後，就會開始追求體驗型服務，例如到近郊滑雪夯，因此看好禦寒衣服買氣，推升服飾業績。

據新光三越統計，台北信義新天地A11戶外商品樓層，光是12月20日至跨年期間，業績即成長近3成。

另一方面，新光三越持續推動擴大年輕客群，也反映在今年卡利High點數兌換商品。

業者表示，今年點數兌換亮點是韓國人氣男團SEVENTEEN周邊商品（團員小卡），主因韓星商機不容小覷，辦公室年輕夥伴10人中有7人都喜歡，甚至會請年假去韓國參加演唱會，因此透過點數兌換商品回應年輕人的喜好，信義店期盼帶動30歲以下客人提升1成。（編輯：潘羿菁）1140106